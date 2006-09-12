Порт Рені тяжко пережив блокаду

Порт Рені не зможе відшкодувати до кінця року збитки, яких зазнав внаслідок блокади станції Кучурган. Про це повідомив кореспондентам в.о. начальника порту Олег ШЛЮКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він уточнив, що збитки за цей час склали 3 млн. грн. З третього березня по 8 вересня порт втратив 400 тис. грн. чистого доходу. В цей час у порт припинили надходити такі вантажі, як мінеральні добрива.

«Зняття блокади для нас просто свято. Економіка ренійського порту повністю залежить від транспортної політики Молдови. Блокада переходу Кучурган – Бендери змусила нас припинити капітальні і поточні ремонти в порту, обсяги вантажів, який переробляє порт, різко впали», - сказав О.ШЛЮКОВ.

Він наголосив, що з часу зняття блокади, тобто за п`ять днів, накопичення вантажів збільшилося в півтора раза. У порт пішли мінеральні добрива.

О.ШЛЮКОВ розповів журналістам, що фахівці порту розраховують, що з наступного року порт почне обробляти від 200 до 300 контейнерів вантажів на місяць.

Він також зазначив, що порту вдалося залучити російське вугілля, яке перевантажуватиметься через Рені на балканські країни.

О.ШЛЮКОВ не виключає також можливості і необхідності акціонування порту. Проте він підкреслює, що до цього, як і говорив міністр транспорту, треба ставитися «з великою обережністю».

Як повідомляв УНІАН, за даними “Укрзалізниці”, обсяги перевезень по ст. Рені-порт за 8 місяців ц.р. скоротилися на 498,5 тис. тонн, або на 27%, порівняно з аналогічним періодом 2005 р., і становили 1 млн. 357,9 тис. тонн. Зокрема, експортні перевезення - 179,9 тис. тонн (скорочення на 76,6%), транзитні - збільшилися на 8,3% - до 1178 тис. тонн. Імпортні перевезення по ст. Рені-порт не здійснювалися. Найбільшу частку в перевезеннях займають транзитні вантажі - 88% від загальних обсягів. В основному, це транзит залізної і марганцевої руд (47%) і кам`яного вугілля (23%).

Нагадаємо, після введення Україною заборони на пропуск товарів, оформлених митними органами Придністров`я, вантажний і пасажирський рух поїздів через залізничний прикордонний перехід Кучурган (Україна) - Новосавицька (Молдова) був припинений 4 березня цього року через конфлікт між Кишиневом і Тирасполем. Поїзди були перенаправлені на перехід Могилів-Подільський-Окниця (Молдова). До кризи левова частка перевезень між Україною і Молдовою - близько 80% - здійснювалася через Кучурган. За даними Мінтрансзв’язку України, минулого року через цей перехід було перевезено 9,5 млн. тонн вантажів.

1 вересня Україна оголосила про закриття залізничного моста в Могилів-Подільському на ремонт у зв`язку з неможливістю забезпечити безпеку руху.

З березня втрати «Укрзалізниці» від перевезень через Могилів-Подільський становили 70 млн. грн. При цьому тариф на українській території зріс на 0,05 дол. за тонну вантажу, а на молдавській - на 3–5 дол.

Україна не раз рекомендувала Молдові знайти компромісне рішення з Придністров`ям, щоб відновити рух поїздів через цей регіон. Молдавські залізничники пояснювали неможливість руху через Кучурган тим, що не контролюють 40-кілометрову ділянку, яка підпорядкована «Придністровській залізниці», і не можуть гарантувати безпеку руху по ній.

8 вересня українська і молдавська сторони підписали тимчасову угоду про організацію руху транзитних вантажних потягів на ділянці Кучурган (Україна) - Кеушень (Молдова). Таким чином, транзитний рух на Молдову через Кучурган був відкритий.