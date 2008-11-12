В Україні буде сухо і холодно

13 листопада на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с, в Криму та Приазов`ї північно-східний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні до 6° тепла, на Південному узбережжі Криму 7-11°; вдень в Україні 5-10°, в Криму 12-17° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

14-15 листопада утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних та північних областях 15 листопада пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на крайньому півдні до 6° тепла; вдень 4-9° тепла, на Закарпатті, в Криму та на півдні Одещини 7-12°.

16-17 листопада без істотних опадів, лише у північній частині місцями можливий невеликий дощ. Температура вночі 0-6° тепла, на Прикарпатті, 16 листопада і в центральній та східній частині місцями 1-3° морозу; вдень 4-10° тепла, на півдні до 14°.

На Київщині 13 листопада буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі у Києві 0-2° тепла, вдень 7-9°. По області температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.

14-15 листопада - мінлива хмарність. 14 листопада без опадів, 15 листопада пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.

16- 17 листопада місцями можливий невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.