У Чернівцях вже 23 малюки із дитячих садочків потрапили до лікарні

На сьогодні у Чернівцях захворіло вже 38 дітей на гострий гастроентероколіт.

З них 23 госпіталізовано в обласну клінічну лікарню, 15 – лікується амбулаторно. Стан дітей легкий та середньої важкості, повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі міської ради.

За даними прес-центру, випадки захворювання зареєстровано в 19 дошкільних навчальних закладів міста, найбільше в ДНЗ №9 (8 випадків), №52 та №5 (по 5 випадків).

Проводиться бактеріологічне та вірусологічне обстеження хворих та контактних з ними осіб, в тому числі персоналу дошкільних установ. Бактеріологічне обстеження вже пройшли 247 осіб, в тому числі 139 дітей та 108 осіб з числа персоналу.

На бактеріологічне та вірусологічне, фізико-хімічне дослідження взято проби питної води, залишків страв, харчових продуктів, змивів, в тому числі 4 види молочної продукції, яка поставляються у дошкільні заклади. Лабораторні дослідження тривають, причина захворювання встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, 8-10 листопада батьки 15 дітей віком 2-6 років звернулися до чернівецьких лікарів з підозрою у дітей на гостру кишкову інфекцію. Четверо малюків було одразу госпіталізовано.

За словами заступника головного Державного санітарного лікаря міста Валерія ВОСТРІКОВА, міська СЕС «одразу ж розпочала епідрозслідування». На думку головного санітарного лікаря міста, причиною захворювання дітей міг бути як «харчовий, так і вірусологічний фактор передачі, що характерно для цієї пори року». Остаточний діагноз буде визначено лікарями після отримання результатів бактеріологічних досліджень.