У Малині відкрили пам'ятний знак жертвам нацизму

У Малині Житомирської області відкрили пам`ятний знак жертвам нацизму.

Як повідомив УНІАН голова ради ветеранів Житомирської області Микола КАШИРІН, “пам’ятний знак відкрито на місці, де фашисти упродовж 1941-1943 років розстрілювали мирних жителів”

За його даними, загалом за згаданий період фашистськими окупантами було розстріляно 1 тис. 312 жителів Малина.

"Аби вшанувати пам’ять цих людей, а також усіх, хто загинув на фронтах Великої Вітчизняної, влада та громадськість спільно з ветеранською організацією Малина відкрили сьогодні пам`ятний знак жертвам нацизму", - сказав М.КАШИРІН.

Він також розповів, що у заходах взяли участь представники обласної, міської влади, ветерани Великої Вітчизняної війни, молодь, громадськість та журналісти.

"Цей захід відбувся в рамках проведення у Житомирській області Всеукраїнської естафети “Слава визволителям Вітчизни”, яку наша область урочисто прийняла вчора у Брусилові від Київщини та передасть у січні Рівненській області", - повідомив М.КАШИРІН.