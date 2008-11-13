Вибух у гуртожитку у Франції: постраждали українські студенти

Від вибуху в університетському гуртожитку в місті Монпельє на півдні Франції зазнали легких поранень дівчина і хлопець з України, молдаванин і вірменин, двоє росіян постраждали серйозно.

Вибух стався вранці в середу в кімнаті, де студенти святкували день народження, передають «Подробности». За попередніми даними, вибух стався внаслідок маніпуляції з хімічними речовинами. У приміщенні було знайдено речовини, які використовують для виготовлення вибухових пристроїв: нітрат калію, алюмінієва пудра, каустична сода, азотна та сірчана кислота.

Поліція припускає, що молоді люди в нетверезому стані намагалися виготовити саморобний вибуховий пристрій. Представники французьких правоохоронних органів вважають, що навряд чи йдеться про терористичні мотиви. Найімовірніше молоді люди, володіючи певними знаннями у сфері хімії, хотіли спробувати виготовити саморобну бомбу.

За даними поліції, на місці події була ще одна людина, яка зазнала легких поранень і втекла до прибуття поліції.

Внаслідок вибуху приміщення було серйозно пошкоджене, а мешканці гуртожитку евакуйовані.