В Українській гельсінській групі закликають продовжити декомунізацію та дерусифікацію інформпростору

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це вони заявили на зустрічі з Порошенком, що відбулась з нагоди 40-річчя з дня створення правозахисної організації.

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Учасники зустрічі звернулися до президента з пропозиціями щодо вдосконалення системи національного виховання молоді, гідного вшанування пам’яті українських правозахисників-дисидентів, реабілітації тих борців за волю України, які за збігом історичних обставин не отримали такого визнання, продовження процесу подальшої декомунізації та дерусифікації українського інформаційного простору, підсилення ролі громадянського суспільства та реформування політичної системи.

Своєю чергою, Порошенко наголосив, що дуже шанує ту величезну справу, яку правозахисники зробили для створення України і відновлення її незалежності.

Глава держави відзначив, що справа правозахисників у питаннях відстоювання української державності сьогодні не втрачає актуальності. Разом з тим президент висловив переконання в перемозі України.

Президент наголосив на важливості відновлення історичної справедливості та донесення історичної правди про борців за волю та незалежність України в часи тоталітарного радянського режиму. На переконання глави держави, повернення правдивої інформації в підручники з історії України про борців за незалежність необхідно зробити негайно. Він повідомив, що Міністерство освіти і науки вже здійснює підготовку цих змін.

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Глава держави підтримав звернення правозахисників щодо необхідності внесення змін до навчальних програм закладів освіти з метою «повного та правдивого висвітлення ролі українських правозахисників в процесі відновлення української незалежності».

Він також запевнив присутніх у готовності ініціювати відповідні зміни як на рівні Кабінету міністрів України, так і на рівні обласних державних адміністрацій, щодо збільшення бюджетних витрат на матеріальну допомогу (іменні стипендії президента України) українським правозахисникам-дисидентам та гідного вшанування їх ролі в історії незалежної України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 листопада, минає 40 років з дня утворення Української гельсінської групи. 39 із 41 члена УГГ відбули покарання у в'язницях, таборах, на засланні і в психлікарнях.