Погода на вихідні

В найближчі дні синоптики обіцяють в Україні відносно теплу і суху погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 14 листопада, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Луганщині до 5° морозу, на крайньому півдні 4-6° тепла; вдень в Україні 4-9° тепла, на Закарпатті та у південній частині місцями 10-14°; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-4° тепла.

15-16 листопада утримається переважно суха погода. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на узбережжі морів, 16 листопада і в північних та західних областях 1-6° тепла; вдень 5-10° тепла, у південних областях та на Закарпатті 8-13°, в Криму до 15°.

17 листопада у західних, північних та східних областях місцями невеликий дощ, вночі 18 листопада у східній частині та Приазов`ї помірні дощі, місцями можливий мокрий сніг; на решті території без опадів. Температура вночі 17 листопада вночі 0-5° тепла, 18 листопада від 4° морозу до 2° тепла, на узбережжі морів 3-5° тепла, вдень 2-8°, на півдні до 10°. В Криму 17 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; 18 листопада вночі дощ, вдень без істотних опадів, температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°..

Завтра у Києві та області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Температура вночі у Києві близько 0°, вдень 5-7° тепла; по області - вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

15-16 листопада у столиці та області істотних опадів не очікується. Невеликий дощ пройде вдень 16 листопада. Температура вночі 15 листопада від 2° морозу до 3° тепла, 16 листопада 1-6° тепла; вдень 5-10° тепла.

17 листопада місцями невеликий дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. 18 листопада без опадів, температура вночі 0-4° морозу, вдень 1-6° тепла.