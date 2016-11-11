У Дніпрі відкрили виставку робіт Марії Примаченко

За словами організаторів, це перше експонування робіт художниці в місті. Експозиція присвячена 80-річчю початку виставкової діяльності майстрині, пише Радіо Свобода.

Як зазначила директор столичного Національного музею українського народного декоративного мистецтва Людмила Строкова, яка презентувала експозицію, у такій кількості – 100 робіт – колекція творів Марії Примаченко в регіони України ще не виїжджала. За її словами, востаннє, п’ять років тому, частину творів експонували у Львові, але тоді експозиція була вдвічі меншою. За інформацією директорки, наразі в музейному зібранні близько 600 творів мисткині.

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На відкриття виставки до музею в Дніпрі прийшли сотні людей – художники, мистецтвознавці, письменники, журналісти, поціновувачі українського живопису. Організатори називають подію однією зі значущих у культурному житті міста цього року.

«Картини Примаченко – це світ фантазії, який надихає навіть в зрілому віці зберігати в душі дитину», – зазначали відвідувачі виставки.

Експозиція триватиме півтора місяця, безкоштовно її зможуть відвідати учасники АТО з родинами, а також інваліди, діти соціально незахищених родин, організовані групи школярів.