Наслідки негоди в Україні: сніговий покрив у деяких містах сягає 60 см, сталися масові затримки поїздів

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю ПАТ «Укрзалізниця».

Зазначається, що наслідки негоди ліквідовують понад 4,7 тисяч колійників, близько 300 енергетиків та 13 снігоочисних і снігоприбиральних машин. Енергетики ліквідовують знеструмлення двох ділянок на території регіональних філій: «Львівська залізниця» та Південно-Західна залізниця».

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Наразі відстають від графіка руху наступні поїзди: №42 Трускавець-Дніпропетровськ – запізнення на 3 год., № 110 Львів-Херсон – на 2 год. 24 хв., №358 Рахів-Київ - на 2 год. 41 хв., №135 Одеса – Чернівці – на 1 год. 31 хв, №228 Львів – Одеса – на 1 год. 12 хв., №114 Мукачеве-Харків – на 1 год. 03 хв., № 49 Київ-Трускавець – на 52 хв., №136 Чернівці – Одеса – на 53 хв., №75 Кривий Ріг - Київ – на 58 хв., №86 Львів-Новоолексіївка та №114 Івано-Франківськ – Київ – на 46 хв., №76 Київ - Кривий Ріг – на 35 хв., №357 Київ - Рахів та №81 Київ - Ужгород – на 34 хв., №43 Київ - Івано-Франківськ – на 27 хв.

Сніговий покрив у Тернополі сягає 60 см, Шепетівці – 50 см, Жмеринці – 30 см, Львові та Івано-Франківську – 35 см, зазначили в «Укрзалізниці».

Як повідомляла Погода УНІАН, 14-17 листопада погода зміниться по всій території країни. Очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.