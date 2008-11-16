Сомалійські пірати отримали ще мільйон доларів

Сомалійські відпустили захоплений 15 вересня танкер Stolt Valor з 22 членами екіпажу на борту, 18 з яких - індійців, 2 - філіппінці, 1 громадянин Бангладеш і один росіянин.

Ніхто з членів екіпажу не постраждав. Під час перебування в полоні капітану та іншим членам екіпажу дозволяли телефонувати родичам і говорити їм, що на судні немає ні води, ні продовольства, поводження з ними дуже погане і всім загрожує смерть.

Як повідомило агентство Reuters, сума викупу за судно склала $1,1 млн.

У суботу ввечері пірати захопили японське вантажне судно Chemstar Venus. Екіпаж захопленого судна складається з 23 осіб: п`ятьох південнокорейців і 18 філіппінців. Крім того, була зроблена спроба захопити торговельне судно, що йшло під панамським прапором, проте вона була відбита есмінцем ВМС Італії, що чергує в Аденській затоці.

Протягом 2008 року біля берегів Сомалі було захоплено більше 30 суден, частина з яких була відпущена після сплати викупу. За приблизними оцінками, в руках у піратів знаходяться більше десятка кораблів і близько 200 моряків, зокрема 17 громадян України на кораблі "Фаїна", захопленому 25 вересня.