З о.Зміїний вийде чудова вільна економічна зона

Уряд України схвалив проект закону "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Ахілія" на острові Зміїний, повідомляє прес-служба українського уряду.

"Ухвалення законопроекту ставить за мету залучення інвестицій і ефективне їх використання для розвитку туристично-рекреаційної сфери, збереження і ефективного використання природних ресурсів, охорони, дослідження і збереження визначних пам`яток і об`єктів культурної спадщини, розвитку інфраструктури, активізації господарської діяльності, на острові Зміїний", - йдеться в повідомленні прес-служби.

За попередніми розрахунками, повідомляє прес-служба, створення на острові спеціальної (вільної) економічної зони протягом перших десяти років її функціонування дасть змогу залучити інвестицій майже 4 мільйони євро. Прогнозується приблизно 17 мільйонів гривень (близько 3 мільйонів доларів) надходжень до центрального і місцевого бюджетів.

Тепер цей законопроект повинен схвалити парламент.

РІА «Новости»