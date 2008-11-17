ЄС залишила в "чорному списку" три українські авіакомпанії

Єврокомісія залишила в "чорному списку" ненадійних авіаперевізників українські авіакомпанії Ukraine Mediterranean Airlines і Ukraine Cargo Airways як такі, що не виконали вимог Євросоюзу з виправлення недоліків у забезпеченні жорсткішого підходу до безпеки лайнерів, які були виявлені раніше, повідомила прес-служба Єврокомісії.

За узгодженням з країнами-членами ЄС, Єврокомісії надано право викреслювати з "чорного списку", зміни до якого вносяться щокожні три місяці тих авіаперевізників, які доведуть відповідність своїх літаків до європейських вимог безпеки.

Таким чином, в переліку ненадійних авіакомпаній, яким повністю заборонено польоти в ЄС, сьогодні, як і раніше залишаються три українські авіаперевізники - Ukraine Mediterranean Airlines, Ukraine Cargo Airways і Volare Aviation.

"Єврокомісія наполягає також на тому, щоб українська влада посилила контроль за належними нормами безпеки авіакомпаній", - наголошується у прес-релізі.

Всього до "чорного списку" ЄС внесено понад сто авіакомпанії, в основному з країн Африки та Азії.