Китайські аналітики: найтяжчим буде перше півріччя 2009 року

Через фінансову кризу в Китаї збанкрутіли вже 70 тисяч компаній, заявила в неділю генеральний директор дослідницького бюро Банку Китаю Лю Пін на форумі виконавчих директорів транснаціональних корпорацій у Пекіні.

За її словами, темпи банкрутств зросли майже вдвічі порівняно з минулим роком.

"Якщо в Тяньцзині торік збанкрутіли 300 компаній, то цього року, за неповною статистикою, там зареєстровано вже 500 банкрутств", - наголосила експерт.

За її словами, негативний вплив глобальної фінкризи на Китай триватиме.

"Ми чекаємо, що найтяжчим періодом стануть перші два квартали 2009 року, коли економічний розвиток КНР різко сповільниться. Потім ситуація почне поступово нормалізовуватися", - цитує банкіра РІА «Новости».

Цей прогноз підтримав старший фінансовий директор банку HSBC Стівен Сун.

"За нашими прогнозами, показники економічного зростання в КНР в перші два квартали 2009 року впадуть нижче 7%, а за підсумками року будуть менше 8%. У 2010 році темпи зростання ВВП КНР будуть нижчі 9%", - зазначає експерт.

Це значний спад темпів розвитку економіки. ВВП Китаю в січні-вересні 2008 року збільшився на 9,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши позначки в 2,96 трильйона доларів.