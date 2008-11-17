Заповідник у Глухові отримав статус національного

Державний історико-культурний заповідник у місті Глухові Сумської області отримав статус національного. Відповідний указ підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в Сумській облдержадміністрації.

"Враховуючи значення Державного історико-культурного заповідника у місті Глухові у справі збереження, вивчення і популяризації архітектурної, історико-культурної спадщини та історичних традицій колишньої столиці Гетьманщини - міста Глухова, постановляю: надати Державному історико-культурному заповіднику у місті Глухові статус національного і надалі іменувати його - Національний заповідник "Глухів", - йдеться в документі.

Днями у Глухові широко відзначили 300-річчя проголошення Глухова столицею Гетьманської України.