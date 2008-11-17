Профспілки погрожують всеукраїнським страйком

Всеукраїнська попереджувальна акція профспілок пройде у вівторок. Її учасники вимагатимуть від влади дієвих заходів з подолання соціальних наслідків фінансово-економічної кризи. Організатори очікують, що захищати свої робочі права на вулиці вийдуть понад 100 тисяч людей.

Профспілки вимагатимуть не скорочувати робочі місця, урівняти мінімальну зарплату та реальний прожитковий мінімум, а також скасувати необґрунтовані тарифи для населення на комунальні послуги та транспорт. Крім того, представники профспілок хочуть, аби держбюджет на наступний рік був узгоджений з ними. На думку одного з організаторів акції, заступника голови Національного форуму профспілок України Сергія Павленка: «Влада відреагує однозначно і категорично проти. Бо сьогодні мають місце масові звільнення, які повинні узгоджуватися з профспілками, але цього не відбувається. Роботодавець безконтрольно робить, що йому заманеться». Тому профспілки погрожують від попереджувальної акції перейти до всеукраїнського страйку, аби влада, як вони кажуть, «не нехтувала правами трудящих».

Німецька хвиля