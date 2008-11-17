Аварія на шахті в Донецьку

У Донецьку на шахті ім. Скочинського ("Донецька вугільна енергетична компанія") ліквідовано аварію.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, аварія сталася сьогодні о 0.33 на горизонті 1200 метрів: у запасному виході на вентиляційному штреку 5-ї західної лави сталося займання через коротке замикання в електроустаткуванні.

На шахті евакуювали робочу зміну. Рятувальники, які прибули на шахту, ліквідували займання та обстежили гірські виробки.

О 5.00 ліквідацію аварії закінчили. Під час евакуації та ліквідації аварії ніхто не постраждав. Зараз на шахті відновлено гірничі роботи.