Заходи "Євробачення" на Софійській площі проводити не будуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Резніков.

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"Жлдних подій, жодних офіційних заходів Євробачення-2017 на Софійській площі та на території Софійського історико-архітектурного заповідника не проводитиметься", - запевнив він.

Резніков повідомив, що минулого тижня відбулося засідання наглядової ради Європейського союзу мовників щодо проведення Євробачення-2017 в Києві, під час якого були надані певні вказівки щодо проведення цього заходу.

Резніков зазначив, що станом на сьогодні вже чітко встановлено місце проведення Євробачення - арена буде в Міжнародному виставковому центрі біля метро "Лівобережна". Там буде розміщений прес-центр, в роботі якого, як очікується, візьмуть участь близько 1500 журналістів з усього світу, насамперед Європи. “Церемонію урочистого відкриття, розміщення євромістечка, розміщення євроклубу, церемонія закриття на сьогодні ще не визначено. Остаточне рішення буде приймати Європейський союз мовників", - сказав Рєзніков.

Він також повідомив, що розглядається можливість створення євромістечка на Хрещатику на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до будівлі філармонії. Він також не виключив, що церемонія відкриття " Євробачення-2017 відбудеться біля Маріїнського палацу. Крім того, очікується, що в кінці січня відбудеться церемонія урочистого вручення символічних ключів Євробачення, коли мер міста Стокгольма, який проводив Євробачення-2016, буде передавати їх міському голові Києва Віталію Кличку. Він припустив, що ця подія відбудеться в колонній залі КМДА. "Це буде перша офіційна подія Євробачення-2017, яке буде транслюватися на всі країни, які дивляться Євробачення, а це близько 200 млн телеглядачів", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

8 серпня Кабмін виділив на проведення «Євробачення-2017» 450 млн грн. У 2017 році пісенний конкурс відбудеться в столичному Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі.