Тимошенко вже побачила ознаки рецесії в українській економіці

Сьогодні в Україні спостерігаються ознаки рецесії хімічної промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на нараді з керівниками підприємств галузі.

«Можна констатувати вже за першими показниками, що внаслідок того, що світова фінансова криза, на жаль, набирає оборотів, ми і в Україні вже зараз бачимо певні ознаки економічної рецесії галузі, і це свідчить про те, що ми вже, як наслідок, можемо недоотримати і доходи до бюджету, ми можемо сьогодні зареєструвати в показниках зростання ВВП рецесію по хімічній галузі, ми можемо це відчути і на соціальних проблемах кожного підприємства», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що на сьогодні на внутрішньому і зовнішньому ринках хімічної промисловості спостерігається падіння цін, а також скорочення ринку.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що в жовтні-листопаді виробництво аміаку і карбаміду в Україні скоротилося на 20-50%.

Прем`єр також повідомила, що для нормалізації ситуації в галузі буде створена спеціальна комісія на чолі з керівником групи радників прем`єр-міністра Віталієм ГАЙДУКОМ, до якої ввійдуть представники уряду і підприємств галузі. За словами прем`єра, комісія «перебуватиме в постійному діалозі, аби ми мали змогу оперативно реагувати на те, що сьогодні в галузі відбувається».

Крім того, прем`єр звернулася до керівників підприємств галузі з проханням зробити все можливе, щоб зберегти робочі місця і заробітну плату працівникам підприємств, і проводити будь-які зміни в цьому напрямі винятково з відома профспілок.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в хімічній і нафтохімічній промисловості в жовтні ц.р. зафіксований спад виробництва на рівні 19,2%.