Продаж іномарок в Україні скоротився в 4 рази

Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) заявляє, що в першій декаді листопада продаж імпортних автомобілів в Україні скоротився в 4 рази порівняно з першою декадою жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила член правління ВААІД, генеральний директор ДП «АВТО Інтернешнл» Олена ДУНІНА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її інформацією, таке падіння продажу відбулося через зменшення обсягів споживчого кредитування в 5-6 разів і зростання курсів основних валют, що у свою чергу призвело до підвищення вартості імпортованих автомобілів у національній валюті.

Також вона відзначила, що за підсумками 2008 року ВААІД прогнозує, що продаж автомобілів становитиме близько 600 тис. штук, а в 2009 р. - 380-400 тис. штук.

Як повідомляв УНІАН, продаж нових легкових автомобілів в Україні в 2007 році збільшився на 46,1% або на 171 тис. штук, порівняно з 2006 роком, до 542 тис. штук.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська Асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) на сьогодні налічує 102 компанії офіційних автоімпортерів і автодилерів. Учасниками ВААІД тільки за 2007 р. сплачено до Державного бюджету 4,98 млрд. грн., створено 44 тис. робочих місць у всій Україні.