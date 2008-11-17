У ДТП під Харковом загинуло п’ятеро людей

16 листопада на під’їзній дорозі до Харківського аеропорту поблизу селища Пісочин внаслідок ДТП загинуло п’ятеро людей.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, автомобіль ВАЗ-21099, рухаючись у напрямку селища Високе, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2107.

Внаслідок ДТП від отриманих травм загинули пасажир автомобіля ВАЗ-2107 та пасажири автомобіля ВАЗ-21099 – чоловік, двоє жінок та підліток.

Водій автомобіля ВАЗ-2107 з травмами був госпіталізований до лікарні невідкладної медичної допомоги у Харкові. Водій ВАЗ-21099 перебуває у задовільному фізичному стані.

За фактом загибелі людей порушено кримінальну справу за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України.