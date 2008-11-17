Програма «Якісні продукти - здорові кримчани» стартувала на території Криму.

Її реалізацією займається Кримська республіканська організація «Громадський контроль».

Як повідомили УНІАН у цій організації, члени «Громадського контролю» починають моніторинг якості продовольчих товарів, які виробляються і реалізовуються на підприємствах всіх форм власності.

«Для здійсненні контролю за дотриманням чинного законодавства у сфері захисту прав і свобод громадян, а також боротьби з бездіяльністю або протиправною дією державних службовців, державних організацій і органів влади всіх рівнів будуть залучені контролюючі організації та засоби масової інформації», - говориться в повідомленні прес-служби «Громадського контролю».

Програма «Якісні продукти - здорові кримчани» припускає укладання меморандуму про співпрацю між «Громадським контролем» і торговими організаціями. Меморандум буде направлено керівництву таких супермаркетів: «Сільпо», «Фуршет», «Ален», «Велика ложка», «Абсолют», «Рейнфорд» і «Яблуко». Підписання меморандуму передбачається і з іншими торговими підприємствами.

«За умовами меморандуму підприємства торгівлі зобов`язуються не брати участі в реалізації прострочених і неякісних продуктів. Інакше «Громадянський контроль» залишає за собою право ініціювати перевірку їх незаконної діяльності відповідними органами», говориться в повідомленні. Про результати перевірок організація має намір інформувати громадськість через ЗМІ.