Підтримка ВВП з боку сільського господарства виявилася незначною

Підтримка зростання ВВП сільськогосподарським сектором виявилася невеликою. Так прокоментував УНІАН оприлюднені дані Держкомстату щодо ВВП за жовтень аналітик Foyil Securities Володимир ГАБРІЕЛЯН.

«Ми чекали, що основним двигуном зростання ВВП 2008 року стане сільське господарство, де додана вартість у січні-жовтні справді збільшилася на 18,3% (зростання на 2,6 в.п.)», - зазначив аналітик. Проте, за його словами, зниження цін, що спостерігалося минулого тижня, на зернові стало тенденцією. «Як ми чекали, Аграрний фонд України надавав підтримку сільгоспвиробникам лише до листопада, тому тепер до кінця року ми навряд чи зможемо спостерігати високі ціни на зерно, головним чином, через накопичення великих обсягів цієї продукції (урожай цього року перевищив 50 млн. тонн) і недостатніх фінансових ресурсів уряду для проведення інтервенцій на ринку», - зазначив В.ГАБРІЕЛЯН.

Як повідомляв УНІАН, зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-жовтні ц.р. проти аналогічного періоду минулого року становило 5,8%, у жовтні проти вересня зафіксовано спад на 2,1%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень-жовтень становив 799,996 млрд. грн., за жовтень - 85,101 млрд. грн. Індекс-дефлятор ВВП у січні-жовтні становив 132,9%.

Найбільший приріст валової доданої вартості в січні-жовтні 2008 року спостерігався в сільському господарстві, полюванні, лісовому господарстві - на 18,3%, транспорті та зв`язку - 10,4%, у торгівлі - 6,3%.

Найбільший спад у 12,7% зафіксовано в будівництві.