В Україні досі більше противників знесення пам'ятників Леніну, аніж прихильників – опитування

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у листопаді 2016 року.

Як з'ясували соціологи, 41% опитаних підтримують ініціативу демонтажу всіх пам’ятників Леніну в Україні. Разом з тим, майже половина респондентів (48%) - проти цієї ініціативи, 11% - не визначились.

На заході України найбільше (72%) підтримують цю ідею, у центрі цей показник менший майже удвічі – 41%, на півдні – майже утричі (26%), а на сході – в чотири рази (18%).

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Ініціативу демонтажу пам’ятників Леніну краще підтримують респонденти більш молодого віку та з вищим рівнем освіти. Жителі сіл прихильніше ставляться до ідеї демонтажу пам’ятників Леніну, ніж городяни. Чоловіки підтримують ініціативу відносно більше за жінок.

За партійними ознаками, найбільшими прихильниками ідеї демонтажу пам’ятників Леніну є симпатики ВО "Свобода" і "Національного руху Яроша" (понад 75%). У середовищі виборців "Блоку Петра Порошенка", "Самопомочі" та "Громадянської позиції" прихильників цієї ідеї вдвічі більше, ніж противників (орієнтовно 60% проти 30%). Натомість серед симпатиків Радикальної партії та "Батьківщини" противників і прихильників демонтажу майже порівну. Виборці партій "За життя" та "Опозиційний блок" – в абсолютній більшості проти цієї ініціативи.

Під час дослідження було опитано 2 тис. респондентів від 18 років і старше. Вибірка була репрезентативною за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Метод дослідження - особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%. Терміни проведення - 4-11 листопада 2016 року.