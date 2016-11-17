Більшість українців проти тотального перейменування міст і вулиць із радянськими назвами – опитування

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у листопаді 2016 року.

Водночас, за даними дослідників, якщо допустити, що перейменування може відбуватися вибірково, то ставлення до ініціативи значно пом’якшується і кількість прихильників вже перевищує кількість противників (49% проти 44%).

Так, 34% респондентів вважають, що перейменовувати потрібно лише ті об’єкти, які названі на честь радянських діячів, що вчинили злочини проти українського народу і це документально доведено, 15% - всі населені пункти й вулиці, названі на честь радянських діячів. Водночас 44% все одно не підтримують ідеї перейменування взагалі, а 7% - не визначилися.

Читайте такожВ Одесі борються з "псевдодекомунізацією": хочуть повернути Маршала Жукова, Терешкову та Гайдара

Найбільш позитивно сприймають перейменування жителі заходу України, тоді як на сході і півдні - переважно негативні оцінки. При цьому, чим вищий рівень освіти опитаних, тим вища підтримка ідеї перейменування радянських назв міст та вулиць. Чоловіки підтримують ініціативу відносно більше, ніж жінки. Найменша підтримка ідеї перейменування – у найстаршій групі респондентів (60+ років). Серед селян ідея перейменування має більшу підтримку, ніж серед жителів міст.

Під час дослідження було опитано 2 тис. респондентів від 18 років і старше. Вибірка була репрезентативною за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Метод дослідження - особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%. Терміни проведення - 4-11 листопада 2016 року.