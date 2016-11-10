У Києві бульвар Івана Лепсе перейменували на честь першого президента Чехії
Київрада перейменувала бульвар Івана Лепсе на бульвар Вацлава Гавела, а також надала назви двом скверам, одній площі та нові найменування - двом вулицям.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення в цілому проголосували 79 із 90 зареєстрованих у сесійній залі депутатів.
Кожен об’єкт найменування (перейменування) на пропозицію фракції «Єдність» голосувався окремо.
Так, за бульвар Вацлава Гавела свої голоси віддали 73 з 87 депутатів; за найменування безіменної площі на перетині вулиць Маршала Малиновського і Добринінської в Оболонському районі як площі Леоніда Телятникова - 69 з 83 депутатів.
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Присвоєння імені Волонтерів АТО скверу на перетині Стратегічного шосе та проспекту Науки в Голосіївському районі підтримали 78 з 88 депутатів.
За найменуваня скверу Литовський (Володимирський проїзд, 1) висловились 79 з 89 депутатів.
Також перейменовано вулицю Софії Перовської на вулицю Євгенії Мірошниченко (66 з 86 депутатів), а вулицю Перспективну - на вулицю Ігоря Броневицького (65 з 84 депутатів).