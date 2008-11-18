Прокуратура внесла припис Черновецькому щодо цін на транспорті

Прокуратура Києва виявила певні порушення столичною мерією процедури прийняття рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті міста в частині проведення громадських обговорень з цього питання.

Про це УНІАН повідомив прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ, посилаючись на результати перевірки.

"Процедура прийняття розпорядження в частині громадських обговорень не була додержана, у зв’язку з чим прокуратура внесла припис Київському міському голові для усунення цих порушень", - сказав прокурор.

При цьому Є.БЛАЖІВСЬКИЙ пояснив, що "ми перевіряли дотримання процедури для видачі цього розпорядження, а також, чи дотримані пільги, передбачені законодавством окремим категоріям громадян", яких у Києві налічується понад 800 тисяч.

Водночас, за його словами, перевірка не встановила порушень прав громадян, що мають пільги в Києві, при прийнятті мерією відповідного рішення.

Між тим, як сказав Є.БЛАЖІВСЬКИЙ, "що стосується економічної складової підвищення тарифів (мається на увазі економічна обґрунтованість - УНІАН), то нами для з’ясування цього скеровано доручення до Державної інспекції з контролю за цінами в м. Києві". "Найближчим часом очікуємо її відповіді", - додав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до рішення КМДА, з 4 листопада 2008 року одна поїздка в метрополітені коштує 2 грн., якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно в кіоску, і 2 грн. - якщо купити в салоні автобуса, трамвая, тролейбуса. 5 листопада прокуратура Києва почала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства під час запровадження нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.