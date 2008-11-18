«Блик» закриють за порнографію, а «Леся+Рома» причешуть?

Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі просить Міністерство юстиції України позбавити редакцію газети «Блик» свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації через неодноразові порушення вимог законодавства України про захист суспільної моралі та нехтуванням рекомендаціями НЕК.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі.

Як зазначається у повідомленні, "експерти НЕК здійснили експертизу матеріалів газети «Блик», в якій було виявлено публікації порнографічних зображень та матеріали, що посягають на національні цінності та ображають релігійні почуття віруючих. Відповідно до статей 2 та 6 Закону України «Про захист суспільної моралі», публікації такого змісту заборонено".

Водночас НЕК звертається до Генеральної прокуратури України з проханням вжити з цього приводу заходи прокурорського реагування.

Крім того, НЕК розглянула та затвердила ще низку експертних висновків щодо дотримання законодавства у сфері суспільної моралі окремими засобами масової інформації. Зокрема, у результаті експертизи публіцистичних програм «Речовий доказ», «Свідок» та «Найвідоміші українські маніяки», які транслювалися на телеканалі НТН, виявлено сюжети, в яких детально та натуралістично висвітлювалося скоєння тяжких злочинів. Крім того, ці програми не було марковано відповідними спеціальними позначками. НЕК визнала цю інформацію такою, що може зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх, юнацтва та порушує законодавство України у сфері захисту суспільної моралі, а саме: ч. 2 ст. 2 Закону України «Про захист суспільної моралі», ч. 2 ст. 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». У зв’язку з цим Національна комісія вирішила звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо усунення цих порушень.

У той же час в результаті експертизи телесеріалу «Леся+Рома» (телеканал ICTV) експертами НЕК виявлено епізоди, в яких неодноразово вживалися брутальні слова, велися непристойні розмови про секс. Ці серії також не було марковано спеціальними позначками для цієї категорії програм. Щодо усунення порушень законодавства у сфері захисту суспільної моралі Національна комісія вирішила звернутися безпосередньо до телеканалу ICTV.

Разом з тим, на останньому засіданні члени НЕК доручили голові Комісії Василю КОСТИЦЬКОМУ подати на розгляд Кабінету міністрів два законопроекти, підготовлені працівниками апарату комісії: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту суспільної моралі)» та проект постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі».

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