У Нацбанку вирішують, що робити з грошима МФВ

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК заявляє, що кредит Міжнародного валютного фонду виконав свою основну роль - роль психологічної підтримки фінансового сектору України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу О.ШЛАПАК зазначив, що зараз у Національному банку вирішується питання, яким чином використовувати ці кошти для капіталізації банків. Він також підкреслив, що ця тема буде порушена в четвер під час зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з банкірами.

“Одне з питань, які Президент планує обговорити в четвер з банкірами, це саме де ми знаходимося щодо реалізації цієї роботи”, - сказав О.ШЛАПАК. Він зазначив, що після цього засідання, можливо, стане “яснішим” те, яким чином кошти МВФ будуть використані надалі.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США з метою зміцнити довіру у фінансовому секторі і допомогти економіці країни, що постраждала внаслідок світової фінансової кризи.

Програма розрахована на два роки.

10 листопада перший заступник голови правління НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ повідомив, що Національний банк вже отримав перший транш кредиту МВФ у розмірі 4,5 млрд. доларів.