В Ужгороді закрили 11 шкіл та національний університет
Через відсутність опалення
Ужгород. 18 листопада. УНІАН. Через відсутність опалення припинили навчальний процес і відправили учнів на вимушені канікули в 11 школах Ужгорода.
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління освіти Ужгородської міської ради Володимир ОГАР.
За його словами, наразі в Ужгороді працюють лише ті школи, які обігріваються за допомогою автономних котелень.
Також без опалення залишаються 12 дошкільних навчальних закладів. В основному в них обігріваються за допомогою електроприладів. У той же час лікарі констатують різке поширення захворюваності на ГРВІ серед дітей та підлітків Ужгорода.
В середу, 12 листопада, припинено навчання в Ужгородському національному університеті.
Також досі ще не опалюється дитяча лікарня в Ужгороді.
На сьогодні Ужгород - єдине місто в Закарпатті, де в освітні закладах ще не розпочато опалювальний сезон. Борги населення за блакитне паливо становлять майже 9 млн. грн.