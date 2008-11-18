В Ужгороді закрили 11 шкіл та національний університет

Ужгород. 18 листопада. УНІАН. Через відсутність опалення припинили навчальний процес і відправили учнів на вимушені канікули в 11 школах Ужгорода.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління освіти Ужгородської міської ради Володимир ОГАР.

За його словами, наразі в Ужгороді працюють лише ті школи, які обігріваються за допомогою автономних котелень.

Також без опалення залишаються 12 дошкільних навчальних закладів. В основному в них обігріваються за допомогою електроприладів. У той же час лікарі констатують різке поширення захворюваності на ГРВІ серед дітей та підлітків Ужгорода.

В середу, 12 листопада, припинено навчання в Ужгородському національному університеті.

Також досі ще не опалюється дитяча лікарня в Ужгороді.

На сьогодні Ужгород - єдине місто в Закарпатті, де в освітні закладах ще не розпочато опалювальний сезон. Борги населення за блакитне паливо становлять майже 9 млн. грн.