Тіна Кароль народила хлопчика

18 листопада о 14.40 співачка народила хлопчика, вагою 3 кг 540 г і зростом 53 см. Про це «Сегодня»офіційно заявив піар-менеджер співачки Павло Підіпригора. Пологи пройшли успішно в одному з київських пологових будинків, при цьому співачка народжувала сама. Як назвали свого первістка Тіна Кароль і Євген Огир, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, Тіна Кароль вийшла заміж на початку січня цього року за свого продюсера Євгенія Огира. Те, співачка чекає дитину, підтвердилося влітку на фестивалі "Новая волна 2008", де Кароль була ведучою. Співачка довгий час ніяк не коментувала свій стан, щоб уникнути спекуляцій щодо особистого життя. Також до самого народження дитини співачка не знала, хто у неї народиться - хлопчик чи дівчинка. "Звичайно, було цікаво. Але із самого початку ми домовилися з лікарем, що він нам не повідомлятиме стать дитини. Звичайно, кілька разів я не стрималася, цікавість мене з`їдала. Але лікар домовленості не порушив, що й до кращого, адже ми з Женею чекаємо не хлопчика чи дівчинку, а чекаємо наше диво. Нашу дитину", - сказала Тіна незадовго до пологів в одному з інтерв`ю.

Всупереч чуткам, що пологи проходитимуть в приватній клініці, співачка народжувала в звичайному районному пологовому будинку в Києві. За словами особистого лікаря співачки, Тіна почуває себе чудово, разом з чоловіком Євгеном приймає численні поздоровлення.