Порошенко про банки, кредити і реальний сектор

Національний банк України має намір підтримати банки, які не скорочують кредитування реального сектору економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО під час першої щорічної міжнародної конференції з розвитку автомобільної індустрії України «Autoprom.ua-2008» у Києві.

За його словами, створена робоча група, «і на найближче засідання правління НБУ буде внесена пропозиція про підтримку тих банків, які не скорочують кредитування реального сектору».

Нагадаємо, постановою НБУ №319 від 11 жовтня ц.р. передбачено, що з 13 жовтня 2008 року банки зобов`язані обмежити здійснення активних операцій в обсягах, які були досягнуті кожним із них на цю дату. Також цією постановою Нацбанк заборонив з 13 жовтня дострокове розірвання договорів за вкладами банківських депозитів.