Податківці знайшли через веб-сайт "тіньових" антикварів

Податківцями Полтави під час проведення оперативних заходів вилучили у «тіньових» антикварів старожитностей на 4,2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови – начальник Управління податкової міліції ДПА у Полтавській області Олег ДІГТЯРЬ.

За його словами, співробітниками головного відділу податкової міліції ДПІ у Полтаві здійснили перевірку одного з антикварних салонів-магазинів на території обласного центру.

Вказаний заклад, власником якого є місцеве приватне підприємство, розташовувався в центральній частині Полтави і, крім здійснення операцій з купівлі-продажу предметів мистецтва та різноманітних раритетів, також спеціалізувався на наданні фахових консультацій послуг з оцінки антикваріату. Салон-магазин широко рекламував свою діяльність через власний веб-сайт та випуск спеціалізованого поліграфічного каталогу для колекціонерів.

Як зазначив О.ДІГТЯРЬ, вже на початку перевірки з’ясувалось, що в документах підприємства-власника цей об’єкт торгівлі антикваріатом взагалі ніде не фігурує. Ліцензії на право здійснення операцій з предметами мистецтва, антикваріату та виробами з дорогоцінних металів, що передбачається ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та іншими законодавчими актами, даний суб’єкт господарювання не отримував. Натомість за вказаною адресою в обліках приватного підприємства вказувався магазин з реалізації товарів абсолютно іншої категорії, однак надати податківцям відповідні дозвільні документи від місцевих органів влади на право розміщення хоча б такого торгівельного об’єкту, представники підприємства так і не змогли.

Водночас встановлено, що всі угоди з придбання та реалізації антикварних речей, проведені персоналом цього «віртуального» салону-магазину за період його діяльності, у офіційній звітності підприємства взагалі не відображались, і, відповідно, відбувалися у відверто «тіньовій» площині.

За результатами проведеної перевірки співробітниками податкової міліції складено адмінпротокол за ознаками ст. 164 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення». Виявлені предмети мистецтва та старовини: картини та ікони різних епох, найбільш давні з яких датуються XVII століттям н.е., старовинні годинники відомих фірм, вироби з фарфору та срібла - в числі яких предмети культу та побутового призначення, стародавні монети, вітчизняні та іноземні військові нагороди, а також інші раритети загальною кількістю близько 500 одиниць, описано та вилучено. Загальна орієнтовна вартість вилучених старожитностей становить понад 4,2 млн. грн.