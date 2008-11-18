Польщу зацікавив проект модернізації Мі-24

Польща виявляє зацікавленість в реалізації українсько-французького проекту з модернізації ударних вертольотів Мі-24.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ після зустрічі з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ, що відбулася сьогодні в рамках офіційного візиту глави польського військового відомства в Україну.

“Ми з великим зацікавленням розглядаємо пропозиції української сторони щодо цього проекту. Це питання також було предметом нашого обговорення з міністром оборони України”, - зазначив Б.КЛІХ.

Він пояснив, що Польща використовує свої бойові вертольоти Мі-24 і транспортні Мі-17 в Афганістані, де польський військових контингент бере участь в операції НАТО із сприяння стабільності.

“Використання вертольотів є важливим чинником ефективного виконання завдань в Афганістані. Саме тому ми зацікавлені в їхній модернізації”, - сказав міністр оборони Польщі.

Як повідомляв УНІАН, українські і французькі підприємства оборонно-промислового комплексу спільно реалізовуватимуть проект з модернізації бойового ударного вертольота Мі-24, який є на озброєнні у Збройних силах України.

Про це у жовтні 2008 року заявив перший заступник міністра промислової політики України Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ.

За словами В.НЕМИЛОСТИВОГО, українська сторона розглядає цей проект як перший яскравий приклад кооперації та координації дій між підприємствами України і Франції.

“Модернізований варіант Мі-24 знайде попит як на внутрішньому українському ринку – для потреб Збройних сил – так і на зовнішньому, зокрема, для участі в операціях ООН і НАТО”, - сказав заступник міністра.