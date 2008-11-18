МЗС України відкриє своє представництво в Харкові

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1419-р від 12 листопада 2008 року погодився з пропозицією Міністерства закордонних справ про утворення його Представництва у Харкові.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Фінансування Представництва МЗС у Харкові здійснюватиметься за рахунок видатків, передбачуваних у державному бюджеті для зовнішньополітичного відомства.

Планується, що у складі Представництва працюватимуть дві особи.

Уряд доручив Харківській облдержадміністрації забезпечити Представництво МЗС необхідним приміщенням.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО 12 листопада заявив про намір МЗС України відкрити в Харкові своє представництво.

«Ми маємо свої представництва практично у всіх регіонах України, окрім Сходу, де у нас проходять, так би мовити, дуже серйозні міжнародні заходи. У нас там працює декілька єврорегіонів, там є представництва іноземних держав і консульств, тому МЗС повинен мати там і своє представництво», - сказав В.ОГРИЗКО.