Турчинов: рейдери переключилися з енергетики на сільське господарство

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє про збільшення кількості фактів незаконного захвату сільськогосподарських підприємств і земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив під час засідання Міжвідомчої комісії з протидії рейдерству.

“Якщо впродовж останніх двох-трьох років рейдерським атакам найчастіше піддавалися підприємства енергетичної і машинобудівної сфер, то зараз дуже багато скарг стосується захвату земельних ділянок і аграрних підприємств», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Віце-прем`єр зв`язує збільшення кількості фактів незаконних захватів земельних ділянок із неврегульованістю «земельного питання» на законодавчому рівні. «І саме цим користуються ті, хто намагається захопити саме силовим способом», - вважає він.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що на даний момент за останні півтора місяця до Міжвідомчої комісії з протидії рейдерству надійшло близько 100 звернень за фактами незаконного захвату підприємств, власності і землі.

За його словами, робочі групи з протидії фактам рейдерства, створені при обласних державних адміністраціях, поки що працюють неефективно.

“Формально створені групи ще не почали активно діяти і, на жаль, багато скарг, на які необхідно реагувати місцевій владі, залишаються без відповідного реагування і вирішення проблем», - додав О.ТУРЧИНОВ.