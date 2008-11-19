Аеропортові «Рівне» до продажу залишився тиждень

Міжнародний аеропорт «Рівне», який нині перебуває в комунальній власності територіальної громади області, планується продати 25 листопада ц.р. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Рівненського облради.

Згідно з повідомленням, аеропорт буде продано шляхом проведення відкритого аукціону на Рівненській товарній біржі. Потенційних покупців аеропорту поки не розголошують. Майбутній власник цього об`єкту повинен зберегти його профіль, вкласти в розвиток його інфраструктури не менше 10 млн. грн., погасити заборгованість підприємства перед бюджетом і з виплати зарплати працівникам.

Обласна влада вирішила продати аеропорт через відсутність коштів на його утримання. Проте ідею продажу аеропорту підтримують не всі депутати. Зокрема, депутатська фракція Української народної партії та її обласна організація виступили із заявою, в якій звертають увагу на неприпустимість продажу аеропорту, вказуючи на те, що це важливий стратегічний об`єкт для держави, який можна використовувати в рамках підготовки й проведення Євро-2012.