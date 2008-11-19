На угорському кордоні вилучили 323 ікони та 438 поштівок

У Закарпатській області за останній тиждень на українсько-угорському кордоні на митному посту «Тиса» вилучили партію ікон у кількості 323 штуки, 3 картини відомих закарпатських живописців та 438 старовинних поштових листівок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Чопської митниці.

Як йдеться у повідомленні, першу партію – власне картини та листівки - вилучили 14 листопада 2008 року. На митний пост «Тиса» заїхав легковий автомобіль «Lexus КХ350», у якому знаходилися двоє громадян України, жителі міста Ужгорода. Вони прямували з Угорщини в Україну у приватних справах і рухалися смугою спрощеного контролю «зелений коридор».

Працівники митниці під час поглибленого огляду транспортного засобу та особистих речей громадян, котрі перетинали кордон, виявили не вказані у митній декларації й не заявлені при усному опитуванні та приховані від митного контролю три картини (розмірами 58,5x107,5 см, 52x72,5 см, 65x86 см). На картинах працівники митниці побачили авторські підписи відомих закарпатських художників. Виявлені картини знаходилися у багажному відсіку автомобіля.

В салоні легковика на задньому сидінні у поліетиленовому пакеті було виявлено ще 438 шт. старовинних поштових листівок різних років випуску із зображеннями краєвидів та міст Закарпаття різних історичних періодів.

За фактом працівники Чопської митниці завели справи про порушення митних правил за ознаками ст.ст. 339, 352 Митного кодексу України й вилучили приховані картини та листівки, вартість яких буде встановлена після проведення експертизи. Крім того, вилучено і легковий автомобіль 2008 року випуску вартістю 256 469 грн. як транспортний засіб, який використовувався для незаконного переміщення предметів через митний кордон України.

Як інформує прес-служба Чопської митниці, це вже 18 спроба незаконного ввезення предметів старовини з порушеннями чинного законодавства, яка була припинена працівниками Чопської митниці упродовж поточного року.

Ще за два дні на тому ж митному посту «Тиса» в рейсовому автобусі, який рухався сполученням «Афіни-Львів-Київ», під час митного контролю митники виявили 11 картонних коробок, в яких знаходилися не заявлені при усному опитуванні та в митних деклараціях 323 штуки ікон іноземного виробництва. Усі ікони із зображеннями святих та біблійних сюжетів сучасного виконання на дерев`яній основі різних розмірів, з металевими окладами та без окладів, інкрустовані каміннями та позолотою.

Ікони визнали своєю власністю двоє громадян Греції. Щодо них за фактом недекларування предметів заведені справи про порушення митних правил, ікони вилучені працівниками митниці. Вартість вилучених предметів буде встановлена після проведення експертизи.