Диригент Макаренко став першим українським артистом, якому присвоєно почесне звання ЮНЕСКО

Про це повідомляє Постійне представництво України при ЮНЕСКО.

Після церемонії камерний оркестр «Київ-Класик» під керівництвом Макаренка дасть концерт, в програмі якого звучатиме музика різних країн та регіонів світу.

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Почесне звання присвоєно українському диригенту генеральним директором організації Іриною Боковою за поданням Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Це звання видатні діячі різних сфер культури отримують «за внесок у привернення уваги громадськості до проблем миру, справедливості, толерантності, до становища дітей у тяжкій ситуації, до боротьби з неписьменністю і збереження навколишнього середовища».

Макаренко став першим українським артистом, якому ЮНЕСКО присвоїло такий високий статус.