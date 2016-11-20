Диригент Макаренко став першим українським артистом, якому присвоєно почесне звання ЮНЕСКО
У вівторок, 29 листопада, у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі відбудеться урочиста церемонія присвоєння почесного звання «Артист ЮНЕСКО в ім’я миру» диригенту Національної опери України Герману Макаренку.
Про це повідомляє Постійне представництво України при ЮНЕСКО.
Після церемонії камерний оркестр «Київ-Класик» під керівництвом Макаренка дасть концерт, в програмі якого звучатиме музика різних країн та регіонів світу.
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Почесне звання присвоєно українському диригенту генеральним директором організації Іриною Боковою за поданням Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
Це звання видатні діячі різних сфер культури отримують «за внесок у привернення уваги громадськості до проблем миру, справедливості, толерантності, до становища дітей у тяжкій ситуації, до боротьби з неписьменністю і збереження навколишнього середовища».
Макаренко став першим українським артистом, якому ЮНЕСКО присвоїло такий високий статус.