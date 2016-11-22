Журналіст розповів про затриманих на кордоні з Кримом дезертирів (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк, посилаючись на дані сайту "Миротворець".

Зазначається, що Олександр Баранов, 1983 р.н., народився в Каневі Черкаської області. Служив у званні молодшого сержанта ВМС України на посаді планшетиста командного пункту в. ч. А1100 в Новофедорівки. Призивався в Саках у 2001 році.

Читайте такожСБУ: двоє затриманих на кордоні з Кримом військових є дезертирами

У свою чергу Максим Одінцов, 1983 р.н., народився в Новофедорівці Сакського району. Служив у званні прапорщика в тій же в. ч. А1100, що і Баранов на посаді старшого повітряного стрілка-радиста вертолітного загону вертолітної ескадрильї. Призивався теж у Саках роком раніше.

При цьому фото Одінцова із соцмереж є, а Баранова знайти поки не вдалося.

Військова частина А1100 10-ї морської авіаційної бригади ВМС України була захоплена внаслідок штурму 22 березня 2014 року. Ті, хто перейшов у російську армію, пройшли перепідготовку у військово-повітряній академії Жуковського у Воронежі.

Раніше в СБУ заявили, що на адміністративному кордоні з окупованим Кримом були затримані два дезертири, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.