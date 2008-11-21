Центробанк Швейцарії рекордно знизив базову ставку

Національний банк Швейцарії (SNB) несподівано знизив базову ставку до одного відсотка, повідомляє Bloomberg. Скорочення ставки на процентний пункт стало рекордним в історії швейцарського ЦБ.

Цей крок швейцарські банкіри пояснили необхідністю підтримувати достатній обсяг франків на валютному ринку і всередині країни. Крім того, інфляція істотно знизилася, що дало можливість банкові проводити м`якшу монетарну політику. SNB понизив ставку вже втретє з початку жовтня.

У жовтні відразу кілька центральних банків найбільших держав світу, від США до Китаю, синхронно знизили базові ставки на 0,5 процентних пункта. Пізніше Банк Англії ухвалив рішення скоротити ставку ще на півтора процентні пункти.

В умовах поточного економічного спаду, пов`язаного з "заморожуванням" кредитних ринків, Центробанки прагнуть тримати ставки близько до мінімальних значень.

Лента.ру