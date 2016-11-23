В центрі Одеси протестували проти будівництва висотних житлових будинків біля меморіалу 411-ї батареї

Як передає кореспондент УНІАН, понад 100 активістів пікетували управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, розташоване по вулиці Гоголя.

Присутні тримали плакати: «Ні 16-поверхівкам на Дачі Ковалевського!», «Ні забудові 411-ї батареї», «Врятуємо рідне місто від жадібних забудовників!» та ін.

Читайте такожВ Одеській митниці 20 осіб у камуфляжі влаштували погром

Серед пікетувальників було кілька депутатів міськради.

Як пояснили учасники акції, до управління вони прийшли в надії на те, що сьогодні пройдуть громадські слухання, пов'язані з будівництвом комплексу висотних житлових будинків біля меморіалу 411-ї батареї. Однак керівництво управління їм заявило, що слухань у середу не буде.

За словами депутата міськради Олексія Єремиці, в управлінні не відповіли, за рахунок чого будуть розширені вулиці Дача Ковалевського, Горіхова, Марії Демченко і Академіка Вільямса, де заплановано висотне будівництво.

Він зазначив, що в рамках схваленого містобудівною радою детального плану території заплановано розширення вулиць у півтора-два рази і люди побоюються, що розширення здійснять за рахунок прибудинкових територій; не виключено також скорочення зеленої зони меморіалу.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня архітектурно-містобудівна рада при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради схвалила будівництво комплексу висотних житлових будинків біля меморіалу 411-ї батареї. Це передбачає схвалений на засіданні містобудівної ради детальний план території в межах вулиці: Дача Ковалевського, Горіхової, Марії Демченко, Академіка Вільямса.

Згідно з проектом, біля меморіалу героїчної оборони Одеси «411 батарея», розміщеного в парковій зоні над узбережжям Чорного моря, планується звести 16-поверховий 9-секційний будинок і чотири 9-поверхові будинки. Кількість квартир – понад 1 тис.