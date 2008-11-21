Світовий банк назвав терміни відновлення світової економіки

Пік глобальної фінансової кризи наступить через сім місяців, до середини 2009 року, а потім світова економіка почне відновлюватись. Таку заяву зробив головний економіст російського відділення Світового банку Желько БОГЕТІЧ, повідомляє РІА Новости.

За словами Ж.БОГЕТІЧА, ймовірно з третього кварталу наступного року очікується відновлення економічного зростання і приплив капіталу не тільки у світі, а й в Росії. Прогноз СБ грунтується на тенденціях розвитку світової економіки.

Як повідомлялося, Світовий банк 12 листопада знизив свій прогноз щодо світового економічного зростання одразу на два процентні пункти. На думку банку, в 2009 році світовий ВВП збільшиться лише на один відсоток.

Експерти прогнозують, що за підсумками 2008 року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України становитиме близько 3,5%, в 2009 році очікується спад на рівні 4,3%.