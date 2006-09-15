30% київських підприємців зізналися, що дають хабарі перевіряльникам

30% столичних підприємців призналися, що дають хабарі перевіряючим органам. Про це свідчать дані анкетування, проведеного в Києві Аналітичним центром «Академія».

Як заявила президент Аналітичного центру «Академія», координатор проекту громадського контролю, радник Київського міського голови Олександра КУЖЕЛЬ сьогодні на прес-конференції в УНІАН, найбільшою проблемою, яка заважає в роботі підприємців, є складнощі і тривалість отримання дозволів. Так, згідно з проведеним анкетуванням, цю проблему найбільшою назвали 62% опитаних підприємців.

За словами О.КУЖЕЛЬ, рештою значних проблем є: корупція і хабарництво - їх назвали 44% опитаних, відсутність ефективного діалогу з місцевою владою - 43%.

Як повідомила О.КУЖЕЛЬ, опитування показало, що за масштабами корупції в Києві «лідирують» Дарницький і Святошинський райони. За ними слідують Шевченківський, Оболонський і Деснянський. Завершує цей список Дніпровський район.

Згідно з анкетуванням, найчастіше підприємці дають хабарі при проведенні перевірок - 30%, отриманні дозволів - 30%, захисті прав у суді - 29%, отриманні земельних ділянок у власність - 27%.

Анкетування проводилося Аналітичним центром «Академія» 17 липня 2006 року в місті Києві. Було опитано 1 тис. 200 підприємців.