Національний кіноархів у центрі О.Довженка опинився під загрозою?

Плани Міністерства культури і туризму України щодо створення за рахунок ДП «Національний центр Олександра Довженка» нового ДП «Кінотелесервіс» загрожують існуванню національного кіноархіву художнього кіно.

Таке переконання висловила працівник центру Довженка Євгенія САФОНОВА в своїй статті, опублікованій у газеті "Дзеркало тижня" № 44 (723) 22 - 28 листопада 2008.

За її словами, існування відповідного документу підтвердили на зборах трудового колективу центру Довженка 6 листопада позаштатний радник міністра культури і туризму Сергій КРУЦЕНКО та заступник голови Державної служби кінематографії Іван ЗОСІМОВ. Однак пояснень, навіщо це планується зробити, немає досі.

«Є підозра, що дана структура створюється під бізнес-інтереси Сергія КРУЦЕНКА, якого планується призначити директором нового підприємства», - повідомила Є.САФОНОВА, додавши, що радник міністра «досі займався музичною діяльністю, отож не має ні теоретичного, ні практичного досвіду керування кіновиробництвом».

Є.САФОНОВА також зазначила, що створення «Кінотелесервісу» планується здійснити за рахунок коштів, отриманих на модернізацію центру Довженка.

«Заплановане створення «Кінотелесервісу» за рахунок відчуження нового обладнання, придбаного на кошти ДП «Національний центр Олександра Довженка», дуже нагадує рейдерську схему, і дуже дивно, що за цим стоїть поважна державна установа - Міністерство культури і туризму», - наголосила вона.

Реалізація планів Мінкульту, за словами Є.САФОНОВОЇ, поставить на межу повного знищення єдине в країні діюче підприємство з обробки фільмових матеріалів та тиражування фільмокопій, а також залишить архів вихідних фільмових матеріалів (Держфільмофонд) без технологічної бази та джерел фінансування.

Загрозу для кіноархіву в намірах Міністерства культури і туризму України бачить також кінознавець Сергій ТРИМБАЧ, який обіймав посаду заступника генерального директора Національного центру Олександра Довженка у 1998-2004 роках.

«Ні про яку реставрацію фільмоматеріалів не йтиметься - роботи доведеться замовляти на стороні, а грошей катма. Уже не буде жодних можливостей системного реставрування й доведення до сучасних технічних кондицій української кінокласики», - сказав він.

С.ТРИМБАЧ також попередив, що у разі відмови зупинити запущений процес фактичної ліквідації архіву та його технічної складової вимагатиме проведення спеціального засідання Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України.