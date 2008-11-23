У Чернігові відбувся конкурс медоварів

Вперше в Україні у Чернігові відбувся регіональний тур V Всеукраїнського конкурсу "Питні меди – 2009", організований Гільдією медоварів України.

Як передає кореспондент УНІАН, у регіональному конкурсі взяли участь 30 бджолярів та медоварів з Чернігівської, Сумської, Черкаської і Житомирської областей. Вони представили понад 50 зразків продукції – різних сортів меду, медових чаїв та квасу, а також вин з меду.

Конкурс пройшов у восьми номінаціях, серед яких – "меди варені з додаванням соків і ароматичних трав", "меди без додавання соків та ароматичних трав", "напої медові шипучі", "кваси медові", "чаї медові, збитні" та інші. Кращих медоварів визначала професійна дегустаційна комісія.

Як повідомив голова конкурсної комісії, професор, доктор технічних наук Олександр ЛИТОВЧЕНКО, конкурс популяризує бджільництво та оздоровчу продукцію, напої з меду, сприяє відродженню медоваріння, відомого з князівських часів.

Одним з кращих медоварів Чернігівщини названо Миколу ВОВНЯНКА, який разом з родиною отримав кілька дипломів у різних номінаціях. А на Міжнародному конкурсі "Золотий грифон", що відбувся у Ялті, він здобув срібну медаль за медове вино. Медаль було вручено під час закриття регіонального конкурсу медоварів.

На сьогодні медовар з Чернігівщини має затверджені технічні умови виготовлення медових вин та патент. Однак для переважної більшості медоварів країни проблемним є виготовлення і продаж своєї продукції у рамках закону. Адже ліцензія на виготовлення алкогольних напоїв коштує 500 тисяч гривень, тож урегулювання проблемних питань на законодавчому рівні є однією з умов для подальшого розвитку галузі медоваріння в Україні.

Організатори конкурсу також переконані, що медові вина можуть стати брендом України на світовому рівні, адже для їх виготовлення використовуються лише натуральні складові, корисні для здоров`я – мед і продукти бджільництва, соки, ароматичні трави.

"Члени дегустаційної комісії скуштували 30 зразків медових вин, а зранку встали і почувають себе дуже добре", - підкреслив голова конкурсної комісії, додавши, що медові вина не спричиняють похмільний синдром.

Упродовж листопада 2008 року – лютого 2009 року відбуватимуться регіональні тури для бджолярів заходу, півдня та сходу України. Найкращі бджолярі та медовари України будуть відзначені у лютому наступного року у Києві.