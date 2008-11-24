Вибух на шахті «Західна»: у стовбурі могли перебувати 5 людей

На Луганщині під час несанкціонованого видобутку вугілля та металобрухту в законсервованій шахті стався вибух.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вранці 23 листопада на Луганщині, у селі Трубне міста Вахрушеве, в законсервованому стовбурі колишньої шахти „Західна” (шахтоуправління „Алмазна”) під час несанкціонованого видобутку вугілля та металобрухту стався вибух із послідуючим горінням.

За попередньою інформацією, у стовбурі шахти могли перебувати 5 людей.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.

Пошуково-рятувальні роботи вели підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому.