Вибух на шахті «Західна»: у стовбурі могли перебувати 5 людей
10:58, 24 листопада 2008Суспільство
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Несанкціонований видобуток вугілля
На Луганщині під час несанкціонованого видобутку вугілля та металобрухту в законсервованій шахті стався вибух.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вранці 23 листопада на Луганщині, у селі Трубне міста Вахрушеве, в законсервованому стовбурі колишньої шахти „Західна” (шахтоуправління „Алмазна”) під час несанкціонованого видобутку вугілля та металобрухту стався вибух із послідуючим горінням.
За попередньою інформацією, у стовбурі шахти могли перебувати 5 людей.
Правоохоронними органами проводиться розслідування.
Пошуково-рятувальні роботи вели підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому.
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