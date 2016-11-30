Нацрада оприлюднила список заборонених за останні два роки фільмів і серіалів

Список фільмів, державні прокатні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування яких анульовані на території України, оприлюднено на сайті Нацради.

«Упродовж 2014-2016 рр. Держкіно відмовило у державній реєстрації та скасувало прокатні посвідчення на трансляцію понад 500 фільмів і серіалів. Перелік цих аудіовізуальних творів, сформований на основі отриманих відомостей від Держкіно», - повідомили у прес-службі Нацради.

Зокрема, у списку є такі фільми та серіали як «9 рота», «Бандитський Петербург», «Бригада», «Інтерни», «Каменська», «Слід», «Фізрук».

Також зазначається, що за результатами постійних моніторингів телеканалів Національна рада щотижня звертається до Держкіно стосовно дотримання телекомпаніями вимог Законів України «Про кінематографію» і «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» для вжиття відповідних заходів.

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Телесеріали і художні фільми, в яких регулятор вбачає ознаки порушень законодавчих норм, передаються для розгляду Експертній комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів. Провівши експертизу і здійснивши аналіз аудіовізуальних творів, члени комісії роблять висновок про їх відповідність нормам чинного законодавства, на підставі якого Держкіно може відмовити у державній реєстрації фільмів та видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів або його скасувати.

У прес-службі також зазначили, що оскільки така робота в рамках захисту інформаційного простору триває, цей перелік доповнюватиметься.