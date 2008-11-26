У Вашингтоні вважають, що Грузію і Україну від НАТО відділяють роки

Офіційний Вашингтон вважає, що Грузію і Україну від запрошення на вступ в НАТО відділяють роки.

Про це заявив помічник держсекретаря США Деніел ФРІД, виступаючи у вівторок на брифінгу, присвяченому запланованій на 2-3 грудня в Брюсселі зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів організації, передає ІТАР-ТАРС.

Як відзначив дипломат, держави-учасники Альянсу "розуміють, що і Грузія, і Україна повинні виконати велику роботу, щоб відповідати вимогам" членства в НАТО, "і згодні з цим".

За словами Д.ФРІДА, направлення Грузії і Україні запрошення приєднатися до НАТО, "на спільну думку" держав, які входять до Альянсу, може відбутися тільки заз якийсь час". "Йдеться про роки, і грузини, і українці визнають це", - сказав Д.ФРІД.

Як повідомлялося, Україна сподівалася одержати ПДЧ ще в квітні цього року на саміті НАТО в Бухаресті, проте не одержала через опозицію низки країн, зокрема, Німеччини, Франції і Бельгії, які вважали, що в Україні не достатньо єдності серед політичних сил відносно майбутніх відносин з НАТО і недостатня підтримка вступу в НАТО населенням.

Тим часом США наполягали на швидкому приєднанні України і Грузії до ПДЧ.

Перспективи отримання ПДЧ Україною і Грузією обговорюватимуть 2-3 грудня в Брюсселі міністри закордонних справ держав-членів НАТО.