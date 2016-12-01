Білорус опублікував барвисте time-lapse відео про Україну з 30 тисяч знімків (відео, фото)

Ян Медніс опублікував відео на своєму Youtube-каналі (Yan Mednis) і розповів УНІАН про процес створення роботи.

Бажаючи показати красу і туристичний потенціал України, білорус відвідав Київ, Одесу, Білгород-Дністровський, Херсон, Залізний Порт, Львів, Чернівці, Хотин, Кам'янець-Подільський і Бакоту.

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За весь час він відзняв понад 30 тисяч фотографій з 227 ракурсів, з них він вибрав 103 знімка для відео. Потім Медніс витратив 5 місяців на стабілізацію, обробку кольорів і монтаж.

В результаті інтернет-користувачі можуть насолодитися чудовим time-lapse відео.