Білорус опублікував барвисте time-lapse відео про Україну з 30 тисяч знімків (відео, фото)
16:57, 01 грудня 2016Суспільство
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Білорус зробив більше 30 тисяч фотографій в 10 містах і локаціях України, а потім опублікував змонтоване з них барвисте time-lapse відео.
Ян Медніс опублікував відео на своєму Youtube-каналі (Yan Mednis) і розповів УНІАН про процес створення роботи.
Бажаючи показати красу і туристичний потенціал України, білорус відвідав Київ, Одесу, Білгород-Дністровський, Херсон, Залізний Порт, Львів, Чернівці, Хотин, Кам'янець-Подільський і Бакоту.
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За весь час він відзняв понад 30 тисяч фотографій з 227 ракурсів, з них він вибрав 103 знімка для відео. Потім Медніс витратив 5 місяців на стабілізацію, обробку кольорів і монтаж.
В результаті інтернет-користувачі можуть насолодитися чудовим time-lapse відео.
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