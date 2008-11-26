У Дніпропетровську за 4 місяці можуть втратити роботу більше 40 000 людей

У Дніпропетровську до квітня 2009 р. з промислових підприємств можуть бути звільнені понад 40 тис. чоловік або 7% працюючих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на 34-й сесії Дніпропетровської міськради заявив заступник міського голови Анатолій КРУПСЬКИЙ.

За його словами, до кінця цього року очікується скорочення 15 тис. робочих місць – здебільшого за рахунок звільнення працівників пенсійного віку та ліквідації вакантних посад.

А.КРУПСЬКИЙ зазначив, що на даний момент жодне велике підприємство міста не заявило офіційно про масове звільнення працівників.

Він повідомив, що в листопаді 8 металургійних і 7 машинобудівних підприємств Дніпропетровська перейшли на скорочений робочий тиждень.

Станом на 1 листопада, в Дніпропетровську число працюючих склало 395 тис. чоловік.